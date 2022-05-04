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Путин подписал указ о выплатах прибыли иностранным кредиторам

Лейла Алиева
Политика
Путин подписал указ о выплатах прибыли иностранным кредиторам
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед иностранными кредиторами из недружественных стран. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 4 мая.

Согласно указу, устанавливается временный порядок выплаты прибыли российских компаний в пользу их совладельцев из недружественных государств.

Отмечается, что если будет принято решение распределить прибыль, то выплачиваться она должна будет в рублях, согласно подписанному в начале марта указу президента.

Возможность определять иной порядок исполнения обязательств по выплате прибыли зарубежным лицам предоставлена также Центробанку и Министерству финансов РФ, уточняется в документе.

1 апреля Путин подписал указ о переводе в рубли платежей зарубежным кредиторам за самолеты. Данное решение дает возможность отечественным компаниям оплачивать лизинг и покупку самолетов у иностранцев из недружественных стран в рублях. При этом счет должен быть открыт в банке России.

До этого российский лидер подписал указ, в котором говорится, что Россия будет продавать энергоресурсы недружественным странам только за рубли. Он добавил, что теперь эти страны должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.

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