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Путин подписал указ о переводе в рубли платежей зарубежным кредиторам за самолеты

Араз Салехов

Экономика
Путин подписал указ о переводе в рубли платежей зарубежным кредиторам за самолеты
Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами». Соответствующий указ был опубликован в пятницу, 1 апреля.

— Указ президента Российской Федерации от 01.04.2022 № 179 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами», — говорится в документе.

Данное решение дает возможность отечественным компаниям оплачивать за лизинг и покупку самолетов у иностранцев из недружественных стран в рублях. При этом счет должен быть открыт в банке России.

В четверг, 31 марта, российский лидер подписал указ, в котором говорится, что Россия будет продавать энергоресурсы недружественным странам только за рубли. Он добавил, что теперь эти страны должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые механизмы оплаты газа из РФ в рублях не начнут действовать с 31 марта, поскольку этот процесс не может произойти быстро.

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