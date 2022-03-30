Песков рассказал о процессе перевода оплаты за газ из России в рубли

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые механизмы оплаты газа из РФ в рублях не начнут действовать с 31 марта, потому что этот процесс не может произойти быстро.

— Оплата и поставки — это растянутый по времени процесс, — объяснил он.

Представитель Кремля подытожил, что данный процесс является продолжительным с технологической точки зрения, передает РИА Новости.

До этого спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров. По его словам, Европа сама несет ответственность за то, что подорвала доверие к валюте. Он также добавил, что ЕС имеет все возможности, чтобы платить за энергоресурс в рублях.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет принимать оплату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях. Он добавил, что Россия не остановит поставки газа в другие страны и будет выполнять контрактные соглашения. По словам Путина, изменения будут распространяться только на валюту самого платежа.