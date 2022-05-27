Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Аналитик Кочетков объяснил, как выросший курс доллара и евро повлияет на цену товаров в России

Анастасия Колоскова
Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
Аналитик Кочетков объяснил, как выросший курс доллара и евро повлияет на цену товаров в России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Выросший курс американской и европейской валюты не отразится на цене большинства товаров. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Он подчеркнул, что для большинства жителей рублевой зоны безразличен курс доллара. По словам эксперта, стоимость валюты повлияет лишь на цены импортных товаров, в частности, смартфонов, компьютерных комплектующих и тому подобное, так как они всегда зависели от курса.

— Мы в последнее время на компьютеры, комплектующие и смартфоны наблюдали снижение цен, но сейчас они начнут расти вслед за курсом, — отметил Андрей Кочетков.

Аналитик добавил, что стоимость продовольственных товаров, вероятнее всего, останется стабильной, а если и увеличится, то незначительно.

Также Андрей Кочетков предположил, что в ближайшие недели курс доллара будет находиться в диапазоне 60–75 рублей, а евро — 70–80. Делать прогнозы на более длительный срок пока проблематично, считает эксперт. Он назвал текущее ослабление рубля естественным последствием решения Центрального банка о снижении ключевой ставки.

Цены Евро Доллар
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте