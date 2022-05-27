Аналитик Кочетков объяснил, как выросший курс доллара и евро повлияет на цену товаров в России

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Выросший курс американской и европейской валюты не отразится на цене большинства товаров. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Он подчеркнул, что для большинства жителей рублевой зоны безразличен курс доллара. По словам эксперта, стоимость валюты повлияет лишь на цены импортных товаров, в частности, смартфонов, компьютерных комплектующих и тому подобное, так как они всегда зависели от курса.

— Мы в последнее время на компьютеры, комплектующие и смартфоны наблюдали снижение цен, но сейчас они начнут расти вслед за курсом, — отметил Андрей Кочетков.

Аналитик добавил, что стоимость продовольственных товаров, вероятнее всего, останется стабильной, а если и увеличится, то незначительно.

Также Андрей Кочетков предположил, что в ближайшие недели курс доллара будет находиться в диапазоне 60–75 рублей, а евро — 70–80. Делать прогнозы на более длительный срок пока проблематично, считает эксперт. Он назвал текущее ослабление рубля естественным последствием решения Центрального банка о снижении ключевой ставки.