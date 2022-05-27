Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

«Достаточно резкие движения»: чего ждать от курса доллара и евро в ближайшие недели

Игорь Синельников

Сюжеты: 

Курс рубля Эксклюзивы ВМ
Экономика
«Достаточно резкие движения»: чего ждать от курса доллара и евро в ближайшие недели
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В ближайшие недели курс доллара будет находиться в диапазоне 60–75 рублей, а евро — 70–80 рублей. Делать прогнозы на более длительный срок пока проблематично. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

По его словам, текущее ослабление рубля — естественное последствие решения Центрального банка о снижении ключевой ставки.

— Вчера ставка была снижена сразу на 300 базисных пунктов. Это довольно существенно. Ослабление рубля — эмоциональная резкая реакция рынка на экстренные действия Центрального банка и Минфина по стабилизации курса. Рубль устойчиво укреплялся. Мы дошли до тех значений, которые наблюдались, когда на повестке дня не было даже таких вещей, как якобы влияние России на выборы в США и последующие санкции. Это были значения рубля до санкционных обострений за многие годы, — пояснил собеседник «ВМ».

В ближайшее время стоит ожидать снижения доходности банковских депозитов, спрогнозировал эксперт. Возможно, что средства, которые раньше размещались на высокодоходных депозитах, начнут поступать на валютный рынок. При таких обстоятельствах курс доллара и евро будет расти, отметил Кочетков.

При этом ждать критического роста курса не стоит, уверен специалист.

— Мой краткосрочный прогноз на ближайшие недели таков, что я бы говорил о диапазоне 60–75 рублей за доллар и 70–80 — за евро. Многое зависит от того, как будет евро торговаться на Forex. Там достаточно резкие движения происходят периодически. Радикальных значений (выше 90) я сейчас не жду — это будет негативно сказываться в том числе на инфляции. И те заявления, которые ЦБ делал по поводу замедления роста цен быстрее прогнозов, пойдут коту под хвост, если рубль будет очень сильно слабеть, — подчеркнул эксперт.

Более долгосрочные прогнозы проблематично делать из-за сложной геополитической ситуации, отметил Кочетков.

Выросший курс доллара и евро не повлияет на цену большинства товаров, подчеркнул эксперт.

Деньги Евро Доллар
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте