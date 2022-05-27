«Достаточно резкие движения»: чего ждать от курса доллара и евро в ближайшие недели

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В ближайшие недели курс доллара будет находиться в диапазоне 60–75 рублей, а евро — 70–80 рублей. Делать прогнозы на более длительный срок пока проблематично. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

По его словам, текущее ослабление рубля — естественное последствие решения Центрального банка о снижении ключевой ставки.

— Вчера ставка была снижена сразу на 300 базисных пунктов. Это довольно существенно. Ослабление рубля — эмоциональная резкая реакция рынка на экстренные действия Центрального банка и Минфина по стабилизации курса. Рубль устойчиво укреплялся. Мы дошли до тех значений, которые наблюдались, когда на повестке дня не было даже таких вещей, как якобы влияние России на выборы в США и последующие санкции. Это были значения рубля до санкционных обострений за многие годы, — пояснил собеседник «ВМ».

В ближайшее время стоит ожидать снижения доходности банковских депозитов, спрогнозировал эксперт. Возможно, что средства, которые раньше размещались на высокодоходных депозитах, начнут поступать на валютный рынок. При таких обстоятельствах курс доллара и евро будет расти, отметил Кочетков.

При этом ждать критического роста курса не стоит, уверен специалист.

— Мой краткосрочный прогноз на ближайшие недели таков, что я бы говорил о диапазоне 60–75 рублей за доллар и 70–80 — за евро. Многое зависит от того, как будет евро торговаться на Forex. Там достаточно резкие движения происходят периодически. Радикальных значений (выше 90) я сейчас не жду — это будет негативно сказываться в том числе на инфляции. И те заявления, которые ЦБ делал по поводу замедления роста цен быстрее прогнозов, пойдут коту под хвост, если рубль будет очень сильно слабеть, — подчеркнул эксперт.

Более долгосрочные прогнозы проблематично делать из-за сложной геополитической ситуации, отметил Кочетков.

Выросший курс доллара и евро не повлияет на цену большинства товаров, подчеркнул эксперт.