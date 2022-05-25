«Потому что русские плохие»: что даст США отказ от продления лицензии на обслуживание госдолга России

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Отказ Минфина США от продления лицензии на обслуживание внешнего долга России связан исключительно с политическими причинами. При этом Россия в состоянии платить, если рассматривать ситуацию только с финансовой точки зрения. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

По его словам, многие рейтинговые агентства уже считают Россию банкротом. Однако выплачивать долги мешают внешние обстоятельства, подчеркнул экономист.

— Дефолтная оценка со стороны всех рейтинговых агентств все равно нас уже считает банкротом. С формальной точки зрения ничего не меняется. Плохо то, что мы не выполняем свои обязательства в силу созданных внешними обстоятельствами условий. Наши счета заблокированы — мы заплатить не можем. Мы можем заплатить рублями, но они не хотят. Не хотят даже разблокировать активы, чтобы мы заплатили. Так что все это — исключительно политика, — пояснил специалист.

Как отметил собеседник «ВМ», новый запрет Америки напоминает ситуацию, когда у прохожего на улице отбирают все вещи, а потом пытаются получить от него что-нибудь еще. У России уже арестовали яхты, имущество, счета Центрального банка и корреспондентские счета в американских и европейских банках, перечислил экономист.

Юденков заметил, что складывающаяся ситуация уникальна.

— Я с трудом себе представляю, зачем это нужно американцам, но ситуация в 1998 году, когда мы объявили дефолт по государственным ценным бумагам, в сравнение не идет: мы объявили его сами. Здесь нас объявили банкротом другие люди, хотя мы в состоянии платить. Такого в истории я еще не встречал, мне даже сравнить не с чем. Поэтому пока у меня нет ответа, что будет дальше, — рассказал эксперт.

Специалист подчеркнул, что ситуация еще может измениться: американцы склонны резко менять свою тактику.

При этом решение Минфина США даст дополнительную возможность обвинять Россию в проблемах США, отметил экономист.

— Стоимость бензина в Америке растет, потому что русские плохие. Голод в Африке — русские плохие. Они еще и дефолт допустили, не платят по своим долгам, — резюмировал Юденков.

Срок действия лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания внешнего долга, не будет продлен. Об этом во вторник, 24 мая, заявили в Министерстве финансов США.

— Управление по контролю за иностранными активами Минфина США не будет возобновлять положения генеральной лицензии, — говорится в сообщении.