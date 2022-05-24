Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Звезды, которые стали блондинками

Звезды, которые стали блондинками

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Минфин США не продлит лицензию на обслуживание внешнего долга России

Лейла Алиева
В мире
Минфин США не продлит лицензию на обслуживание внешнего долга России
Фото: Unsplash

Срок действия лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания внешнего долга, не будет продлен. Об этом во вторник, 24 мая, заявили в Министерстве финансов США.

— Управление по контролю за иностранными активами Минфина США не будет возобновлять положения генеральной лицензии, — говорится в сообщении.

Отмечается, что срок действия лицензии истечет 25 мая в 07:01 по московскому времени, пишет ТАСС.

18 мая министр финансов страны Джанет Йеллен сообщила о том, что власти США едва ли станут продлевать срок действия генеральной лицензии, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга. При этом глава Минфина США подчеркнула, что технический дефолт России существенно не изменит ситуацию в стране.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия не собирается объявлять дефолт по внешнему государственному долгу. По его словам, Москва сможет выплатить обязательства в российской валюте в случае закрытия западной инфраструктуры для РФ.

Кроме того американское правительство готово полностью заблокировать для России возможность проводить выплаты по облигациям после 25 мая.

Россия США лицензия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Гиена Европы» облизывает корм

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Александр Лосото
Александр Лосото

Вирус беспамятства

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Все мнения
О проекте