Минфин США не продлит лицензию на обслуживание внешнего долга России

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Срок действия лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания внешнего долга, не будет продлен. Об этом во вторник, 24 мая, заявили в Министерстве финансов США.

— Управление по контролю за иностранными активами Минфина США не будет возобновлять положения генеральной лицензии, — говорится в сообщении.

Отмечается, что срок действия лицензии истечет 25 мая в 07:01 по московскому времени, пишет ТАСС.

18 мая министр финансов страны Джанет Йеллен сообщила о том, что власти США едва ли станут продлевать срок действия генеральной лицензии, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга. При этом глава Минфина США подчеркнула, что технический дефолт России существенно не изменит ситуацию в стране.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия не собирается объявлять дефолт по внешнему государственному долгу. По его словам, Москва сможет выплатить обязательства в российской валюте в случае закрытия западной инфраструктуры для РФ.

Кроме того американское правительство готово полностью заблокировать для России возможность проводить выплаты по облигациям после 25 мая.