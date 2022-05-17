Bloomberg: США могут заблокировать выплаты по госдолгу России после 25 мая

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Американское правительство готово полностью заблокировать для России возможность проводить выплаты по облигациям после 25 мая. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает агентство Bloomberg во вторник, 17 мая.

Согласно имеющейся у агентства информации, подобный шаг со стороны Вашингтона может приблизить Россию к грани дефолта. Некоторые американские чиновники из казначейства, утверждает агентство, заявляли о возможности опустошить российскую казну, позволяя РФ выплачивать госдолг. Таким образом, российскому правительству пришлось бы перенаправить ресурсы, необходимые для специальной военной операции на Украине.

Однако один из источников Bloomberg утверждает, что окончательного решения по этому вопросу в Вашингтоне еще не приняли, передает РИА Новости.

21 апреля глава Банка России (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина заявила, что Россия обладает необходимыми ресурсами, поэтому дефолта в стране не предвидится. Тем не менее аналитики Fitch полагают, что дефолт по долларовым обязательствам России неизбежен.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал «ВМ», что текущая конъюнктура не указывает на дефолтное состояние экономики России.