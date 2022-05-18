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Силуанов: Россия не собирается объявлять дефолт по долгу

Полина Долганова
Экономика
Силуанов: Россия не собирается объявлять дефолт по долгу
Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия не планирует объявлять дефолт по внешнему государственному долгу. Об этом в среду, 18 мая, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

По его словам, если инфраструктура Запада станет закрыта для РФ, Москва сможет выплатить обязательства в российской валюте.

— Не будем мы никакие дефолты объявлять. Мы не собираемся, у нас деньги есть. <…> В конечном счете заплатим в рублях тем же самым иностранцам, — цитирует министра ТАСС.

17 мая агентство Bloomberg сообщило, что американское правительство готово полностью заблокировать для России возможность проводить выплаты по облигациям после 25 мая. Согласно имеющейся у агентства информации, подобный шаг со стороны Вашингтона может приблизить Россию к грани дефолта. Некоторые американские чиновники из казначейства, утверждает агентство, заявляли о возможности опустошить российскую казну, позволяя РФ выплачивать госдолг.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что дефолт в России может обернуться дефолтом в Европе. По словам политика, финансовая система Европы сейчас неустойчива, а доверие к ней падает.

Антон Силуанов Финансы дефолт
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