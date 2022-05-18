В США допустили, что не продлят лицензию на обслуживание внешнего долга России

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Власти США едва ли станут продлевать срок действия генеральной лицензии, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга. Об этом в среду, 18 мая, сообщила министр финансов страны Джанет Йеллен.

— Считаю разумно вероятным, что лицензии будет позволено истечь. Окончательного решения относительно этого нет, однако считаю маловероятным, что это продолжалось бы, — сказала глава ведомства.

Напомним, что срок действия данной лицензии истекает 25 мая. При этом глава Минфина США подчеркнула, что технический дефолт России существенно не изменит ситуацию в стране, сообщает ТАСС.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия не собирается объявлять дефолт по внешнему государственному долгу. По его словам, Москва сможет выплатить обязательства в российской валюте в случае закрытия западной инфраструктуры для РФ.

Кроме того, профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков и политолог Юрий Светов отметили, что технический дефолт страны де-факто ничего не изменит. Профессор уверен, что власти США своими действиями пытаются вычеркнуть Россию из мировой истории.