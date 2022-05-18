В США допустили, что не продлят лицензию на обслуживание внешнего долга России
Власти США едва ли станут продлевать срок действия генеральной лицензии, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга. Об этом в среду, 18 мая, сообщила министр финансов страны Джанет Йеллен.
— Считаю разумно вероятным, что лицензии будет позволено истечь. Окончательного решения относительно этого нет, однако считаю маловероятным, что это продолжалось бы, — сказала глава ведомства.
Напомним, что срок действия данной лицензии истекает 25 мая. При этом глава Минфина США подчеркнула, что технический дефолт России существенно не изменит ситуацию в стране, сообщает ТАСС.
До этого министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия не собирается объявлять дефолт по внешнему государственному долгу. По его словам, Москва сможет выплатить обязательства в российской валюте в случае закрытия западной инфраструктуры для РФ.
Кроме того, профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков и политолог Юрий Светов отметили, что технический дефолт страны де-факто ничего не изменит. Профессор уверен, что власти США своими действиями пытаются вычеркнуть Россию из мировой истории.