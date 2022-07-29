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Теплый день без осадков пообещали москвичам 29 июля

Егор Провоторов

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Теплый день без осадков пообещали москвичам 29 июля
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В пятницу, 29 июля, столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Геомагнитный фон в этот день прогнозируется неустойчивый.

Воздух в Москве прогреется до плюс 24 градусов, а в Московской области — до 25 градусов выше нуля. Ветер будет дуть северо-западный, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 40 процентов, пишет портал «Метеоновости».

— После жаркой погоды, которая была вчера в Москве, температура снизится на 3–4 градуса и будет в пределах плюс 22–24 градусов. Содержание кислорода в утренние часы немного выше нормы, днем кислородный режим благоприятный, — рассказали специалисты.

Накануне в центре погоды «Фобос» рассказали, что в середине следующей недели в Центральную Россию вернется 30-градусная жара. По данным синоптиков, погода в ближайшие три дня в этой части страны будет комфортной. Так, по ночам столбики термометров будут опускаться до 10–15 градусов тепла.

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