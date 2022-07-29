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В МЧС рассказали о причинах гибели восьми человек в результате пожара на юге Москвы

Егор Провоторов
Происшествия
В МЧС рассказали о причинах гибели восьми человек в результате пожара на юге Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Постояльцы столичного хостела, загоревшегося в ночь на пятницу, 29 июля, на юго-востоке Москвы, погибли из-за установленных на окнах решеток, сообщил временно исполняющий обязанности начальника столичного Государственного управления МЧС России Андрей Румянцев.

— Основной причиной гибели людей послужило именно вот это — то, что на окнах находились решетки, — подчеркнул руководитель управления.

Румянцев также отметил, что на территории хостела была установлена пожарная сигнализация, которая, однако, не сработала в момент возгорания, пишет РИА Новости.

Кроме того, врио начальника столичного управления МЧС сообщил, что в вышеупомянутом хостеле неоднократно фиксировали различные нарушения. За последние три года прошло несколько судов из-за этих нарушений. Последняя проверка проводилась около месяца назад, органы надзора выписали владельцам предписание и предупреждение, подчеркнул Румянцев.

В результате пожара в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве в ночь на 29 июля погибли восемь человек, еще три пострадали. Площадь возгорания на первом этаже 16-этажного жилого дома составила 150 квадратных метров.

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