Фото: whitehouse

Поведение США напоминает избалованную сверхдержаву, вину за кризис на себя должен взять американский лидер Джо Байден, а не президент России Владимир Путин. Такое мнение выразил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

По его словам, Штаты требуют от всего мира подчинения, однако на земле существует множество стран со своими интересами и правилами.

Риттер также заявил о попытках Байдена обвинить в кризисе российского коллегу Владимира Путина.

— Это не так. Виноват Джо Байден, — цитирует экс-офицера РИА Новости.

Пресс-секретарь американского президента Карин Жан-Пьер заявила, что глава США Джо Байден намерен переизбираться на выборах 2024 года. Эксперты в беседе с «Вечерней Москвой» оценили шансы действующего президента Штатов переизбраться на второй срок, а также рассказали о его прямых конкурентах.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев в беседе с «ВМ» выразил мнение, что американский лидер был вынужден сделать подобное заявление из-за предстоящих выборов в Конгресс.