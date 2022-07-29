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Четыре детских сада построят в рамках масштабных инвестиционных проектов в Москве

Александр Афонин
Город
Четыре детских сада построят в рамках масштабных инвестиционных проектов в Москве
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

В рамках масштабных инвестиционных проектов в Центральном и Северном административных округах планируется строительство четырех детских садов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 29 июля.

— С начала 2022 года город выделил четыре земельных участка общей площадью порядка 2,8 гектара для строительства детских садов. Они займут 22 тысячи квадратных метров. Будущие объекты образования рассчитаны на 925 детей, — сказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что постройки расположатся в Пресненском, Молжаниновском и Тимирязевском районах, а также в Ховрине. Их площадь варьируется от трех до 11 тысяч квадратных метров, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с начала 2022 года город заключил с инвесторами 58 договоров аренды земельных участков для реализации масштабных инвестиционных проектов. По его словам, объекты, возводимые в рамках МаИП, имеют особый статус.

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