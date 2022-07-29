Прокуратура проведет проверку по факту пожара на юге Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с пожаром на юге столицы. Об этом в пятницу, 29 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Представитель ведомства уточнила, что на место происшествия выехал заместитель прокурора Москвы Виктор Малюков. Он координировал работу правоохранительных органов.

— В ходе проверки установят все обстоятельства и причины произошедшего, будет дана оценка исполнению требований федерального закона, в том числе о пожарной безопасности, и по результатам примут меры прокурорского реагирования, — разъяснила она.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Помимо этого, к административной ответственности привлекли владельца хостела, его обвинили по статье КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

В дальнейшем проверка столичной прокуратуры выявила, что в помещениях, занимаемых хостелом, грубо нарушались требования пожарной безопасности. Сам хостел располагался на первом этаже жилого дома, общая площадь помещений составляет 650 квадратных метров.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в ночь на пятницу, 29 июля, в общежитии. По предварительным данным, возгорание произошло в помещении хостела, погибли восемь человек, горели три комнаты и коридор.