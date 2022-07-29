На выборах муниципальных депутатов в Москве впервые используют электронный список избирателей

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Электронный список избирателей впервые используют на выборах муниципальных депутатов в Москве с 9 по 11 сентября.

Механизм объединит в себе традиционное и онлайн-голосование.

Список поможет устранить ошибки, которые возникают при хранении информации на бумаге, а также минимизировать человеческий фактор.

Также благодаря списку будет ликвидирована возможность двойного голосования.

Кроме того, в списке будут учитываться все избиратели столицы, все зависимости от способа их голосования, передали на официальном сайте мэра Москвы.

28 июля Мосгоризбирком утвердил порядок проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в столице.

В ходе заседания заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут уточнил, что есть некоторые вещи, которые были положительно восприняты всеми участниками избирательного процесса в плане ДЭГ. Их предлагается сохранить и на этих выборах.