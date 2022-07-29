Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

На выборах муниципальных депутатов в Москве впервые используют электронный список избирателей

Полина Долганова
Город
На выборах муниципальных депутатов в Москве впервые используют электронный список избирателей
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Электронный список избирателей впервые используют на выборах муниципальных депутатов в Москве с 9 по 11 сентября.

Механизм объединит в себе традиционное и онлайн-голосование.

Список поможет устранить ошибки, которые возникают при хранении информации на бумаге, а также минимизировать человеческий фактор.

Также благодаря списку будет ликвидирована возможность двойного голосования.

Кроме того, в списке будут учитываться все избиратели столицы, все зависимости от способа их голосования, передали на официальном сайте мэра Москвы.

28 июля Мосгоризбирком утвердил порядок проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в столице.

В ходе заседания заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут уточнил, что есть некоторые вещи, которые были положительно восприняты всеми участниками избирательного процесса в плане ДЭГ. Их предлагается сохранить и на этих выборах.

Электронное голосование список Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Памяти великого князя Владимира

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оставьте нелепые нападки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бить врага его же оружием это по-нашему

Никита Миронов
Никита Миронов

Максиму Галкину только эмигрантов развлекать

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Амбиции отца порядком надоели

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Заложники будущего

Иван Кудря
Иван Кудря

Иностранные вещатели в долгу

Все мнения
О проекте