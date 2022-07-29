Московский зоопарк поздравил тигра Степана с Международным днем тигра
Сотрудники Московского зоопарка поздравили тигра Степана с Международным днем тигра. Они подготовили ему квест с мясом. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в пятницу, 29 июля.
— 29 июля отмечается Международный день тигра. Его главная цель — рассказать людям о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты. В зоопарке мы поздравили тигра Степана с его днем, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в качестве подарка сотрудники зоосада выбрали свежее мясо и новые игрушки. Для большего интереса Степана лакомство убрали в коробку и подвесили на деревья и кусты.
Прогуливаясь по вольеру, тигр обнаружил свой подарок и попытался его достать. Однако задача оказалась не из легких и ему пришлось «попыхтеть», передает агентство городских новостей «Москва».
Накануне сообщалось, что в Московском зоопарке отпразднуют день рождения панд — самки Диндин и самца Жуи. Им исполнится пять и шесть лет, а два праздника будут объединены в один. Животным планируется подарить торты из бамбука и новые игрушки.