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Московский зоопарк поздравил тигра Степана с Международным днем тигра

Александр Афонин
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Московский зоопарк поздравил тигра Степана с Международным днем тигра
Фото: Pexels
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Сотрудники Московского зоопарка поздравили тигра Степана с Международным днем тигра. Они подготовили ему квест с мясом. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в пятницу, 29 июля.

— 29 июля отмечается Международный день тигра. Его главная цель — рассказать людям о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты. В зоопарке мы поздравили тигра Степана с его днем, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве подарка сотрудники зоосада выбрали свежее мясо и новые игрушки. Для большего интереса Степана лакомство убрали в коробку и подвесили на деревья и кусты.

Видео: Telegram / Московский зоопарк

Прогуливаясь по вольеру, тигр обнаружил свой подарок и попытался его достать. Однако задача оказалась не из легких и ему пришлось «попыхтеть», передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне сообщалось, что в Московском зоопарке отпразднуют день рождения панд — самки Диндин и самца Жуи. Им исполнится пять и шесть лет, а два праздника будут объединены в один. Животным планируется подарить торты из бамбука и новые игрушки.

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