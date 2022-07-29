Школьница из Москвы создала соцсеть для людей с ментальными особенностями

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Жительница Москвы Зоя Романова создала соцсеть «Эмо», которая помогает людям с особенностями здоровья коммуницировать с близкими.

В настоящее время соцсеть охватывает свыше 20 учреждений в шести регионах России.

Сейчас Зоя учится в Московском техническом университете связи и информатики. Веб-разработкой она увлеклась в средней школе, а «Эмо» была создана, когда Зоя училась в девятом классе.

Социальная сеть помогает правильно трактовать дистанционное общение. Интерфейс состоит из крупного шрифта и удобных эмодзи, рассказали на официальном портале мэра столицы.

Некоммерческие организации (НКО), развивающие социальные проекты, могут получить гранты, субсидии на возмещение затрат, бесплатные оборудованные рабочие места и многое другое. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 28 июля. Отмечается, что поддержка НКО делится на финансовую и нефинансовую. К первой категории относятся гранты мэра Москвы и субсидии на возмещение затрат. В качестве нефинансовой помощи город предоставляет бесплатные оборудованные рабочие места и помещения в коворкинг-центрах.