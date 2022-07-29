Число пострадавших при пожаре в хостеле в Москве увеличилось до восьми

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Число пострадавших при пожаре в столичном хостеле увеличилось до восьми. Об этом в пятницу, 29 июля, РИА Новости сообщил источник в экстренных службах.

На Алма-Атинской улице в Москве в ночь на пятницу, 29 июля, произошел пожар в хостеле, сообщили «Вечерней Москве» источники в экстренных службах столицы.

В 00:47 в пятницу, 29 июля, было полностью ликвидировано возгорание на первом этаже здания на Алма-Атинской улице. В МЧС подтвердили ранее полученную редакцией «Вечерней Москвы» информацию о восьми погибших в результате трагического инцидента.

Позже видео с места трагического возгорания в помещении хостела на первом этаже жилого дома на Алма-Атинской улице в Москве появилось в Сети.