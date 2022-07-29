NBC: Пелоси с делегацией в пятницу поедет в Азию

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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отправится с делегацией в Азию. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

— Как сообщили два источника, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси... отправляется в Азию во главе официальной делегации Конгресса в пятницу. Хотя неясно, будет ли включать поездка остановку на Тайване, — говорится в материале.

Источник уточнил, что политик направится с визитом в Японию, Республику Корею, Малайзию и Сингапур. Уточняется, что поездка на Тайвань указана как «предварительная», сообщает РИА Новости.

Накануне председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай решительно выступает против вмешательства внешних сил в дела Тайваня и будет твердо отстаивать суверенитет страны. По его словам, Пекин ожидает от Вашингтона строгого соблюдения обязательств по данному вопросу. Сама беседа двух лидеров государств продлилась более двух часов.

Также в материале «Вечерней Москвы» политологи оценили вероятность переизбрания Байдена. Так, пресс-секретарь американского президента Карин Жан-Пьер заявила, что действующий американский лидер намерен переизбираться на выборах 2024 года.