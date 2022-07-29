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В ДНР заявили о 40 погибших в результате удара украинских военных по тюрьме в Еленовке

Александр Афонин

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Ситуация в Донбассе
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В ДНР заявили о 40 погибших в результате удара украинских военных по тюрьме в Еленовке
Фото: Минобороны РФ

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по тюрьме в населенном пункте Еленовка погибло 40 человек. Об этом сообщил заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов в пятницу, 29 июля.

— Ночью ВСУ ударили, предположительно, «Хаймерсом» (РСЗО HIMARS — прим. «ВМ») по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию сейчас: 40 погибших, 130 раненных. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться, — сказал он.

По словам замминистра, в тюрьме содержались пленные украинские военные. Среди них находились военнослужащие, которых обнаружили на территории комбината «Азовсталь». В своем Telegram-канале Безносов предположил, что украинское руководство намеренно совершило удар по тюрьме.

Накануне стало известно, что украинская армия нанесла массированный удар по Горловке с применением авиации и артиллерии натовского калибра. Так, в 09:20 украинские военные направили по городу 10 снарядов калибром 155 миллиметров. Они были выпущены со стороны Дылеевки.

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