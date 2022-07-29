Эксперт пояснила, какие товары будут пользоваться наибольшим спросом при параллельном импорте

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При параллельном импорте наибольшим спросом могут пользоваться потребительские товары, например одежда и обувь, бытовая электроника. Об этом рассказала старший научный сотрудник центра региональной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Галина Баландина.

Эксперт также отметила, что для промышленного сектора параллельный импорт тоже востребован, но потребности у компаний будут отличаться.

В то же время она пояснила, что ввозить автомобили в страну в коммерческих масштабах по такой схеме не удастся. Для этого необходимо получить одобрение типа транспортного средства, а для этого требуется участие изготовителя.

— Соответственно, без согласия изготовителя, несмотря на разрешение параллельного импорта, в силу требований Технического регламента выполнить условия ввоза невозможно, — пояснила эксперт в комментарии РИАМО.

До этого была названа реальная стоимость автомобилей в РФ, ввезенных параллельным импортом.