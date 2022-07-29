Новостройка по реновации появится в районе Богородское

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Россия, Москва, Краснобогатырская улица Карта всех событий

В столичном районе Богородское появится новый дом, построенный по программе реновации. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— На Краснобогатырской улице будет возведен жилой дом, состоящий из двух отдельно стоящих корпусов, которые объединит подземная автостоянка. На первых этажах расположатся нежилые помещения общественного назначения, — сказала председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева.

Отмечается, что первый корпус постройки будет состоять из одной секции, второй — из двух. Всего планом строительства предусмотрено размещение 176 квартир. 90 из них будет в первом корпусе и 86 во втором, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Таганском районе планируется до конца этого года передать под заселение первую новостройку, возведенную по программе реновации. Отмечается, что здание состоит из трех корпусов. Новостройка расположилась рядом со станциями метро «Пролетарская» и «Крестьянская Застава».