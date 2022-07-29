CNN: Россия попросила США включить в список на обмен еще одного человека

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Россия направила США запрос о включении еще одного человека в список на обмен. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Утверждается, что помимо осужденного предпринимателя Виктора Бута Москва попросила включить в список россиянина Вадима Красикова. При этом Вашингтон якобы счел запрос «проблематичным», поскольку приговор ему был вынесен в Германии, где он и находится, передает РИА Новости.

В декабре 2021 года Высший суд Берлина приговорил Красикова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Суд указал на особую тяжесть преступления, но отметил, что жертва несла ответственность за гибель людей во время участия в действиях на стороне боевиков.

При задержании у обвиняемого нашли пистолет «Глок» и российский паспорт на имя Вадима Соколова. По версии прокуратуры, инцидент был давно спланированным заказным убийством.

В конце июля США предложили России обменять осужденного в Америке предпринимателя Виктора Бута на Пола Уилана, который отбывает в РФ 16-летний срок по делу о шпионаже, а также на пойманную с наркотиками баскетболистку Бриттни Грайнер.