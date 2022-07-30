Нутрициолог рассказала, из чего состоит идеальный завтрак

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Если в основе завтрака лежат белковые и жировые продукты, то прием пищи получится очень питательным и полезным. Об этом сообщила нутрициолог Алена Ефимова.

— Начнете завтрак с простых углеводов и через час снова захотите эти же простые углеводы. Формула самого полезного завтрака — это белково-жировые завтраки. Они насытят вас на четыре–пять часов. Белки — это яйца, рыба, курица, мясо. Жиры — авокадо, оливковое масло, кокосовое масло, топленое масло гхи, орехи, семена, оливки. Если к ним добавить овощей свежих или приготовленных — отлично, — заявила Ефимова.

По ее словам, белковые завтраки помогают снизить уровень гормона голода грелина, тем самым насытив организм и сократив вечерние перекусы. Кроме того, жиры способствуют правильной работе желудка и необходимы для усвоения витаминов.

Нутрициолог заключила, что примером идеального завтрака могут быть глазунья с овощами, авокадо и орехи, куриные котлеты со свежим салатом, ягоды и рыба с авокадо, передает Пятый канал.

До этого диетолог Алексей Ковальков заявил, что на завтрак лучше всего употреблять в пищу белковую еду, а мнение, что для утреннего приема пищи идеально подходит каша, является мифом.