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Москвичам рассказали о достопримечательностях на маршруте МЦД-2

Георгий Соланович
Город
Москвичам рассказали о достопримечательностях на маршруте МЦД-2
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) можно доехать до парков, музеев и других достопримечательностей столичного региона. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города в субботу, 30 июля.

Так, например, от платформы МЦД-1 Волоколамская можно дойти до одного из крупнейших парков Москвы — «Митино». Помимо этого, с помощью диаметров есть возможность добраться до природно-исторического парка «Покровское-Стрешнево».

На станции Красный Балтиец жители столицы могут посетить историческую площадку «Паровозное депо станции Подмосковная», которая была открыта в 1901 году, а недалеко от платформы Гражданская — увидеть модели первых летательных аппаратов и первый спутник земли в Центральном доме авиации и космонавтики ДОСААФ.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что поезда МЦД-1 также ходят через усадьбу музея-заповедника «Люблино», Николо-Перервинский монастырь и музей-заповедник «Царицыно».

До этого сообщалось, что расписание электричек центрального участка второго маршрута МЦД временно изменится с 30 июля.

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