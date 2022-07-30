Путин утвердит Морскую доктрину РФ и Корабельный устав ВМФ 31 июля

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе Главного военно-морского парада подпишет указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава Военно-морского флота России. Об этом в субботу, 30 июля, сообщила пресс-служба Кремля.

— 31 июля 2022 года, в День Военно-морского флота, президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации В. В. Путин примет Главный военно-морской парад, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте, — говорится в сообщении.

Церемония подписания указов состоится в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости, сообщает Telegram-канал «Кремль.Новости».

Накануне российский лидер стал главой наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. В состав наблюдательного совета вошли вице-премьер Татьяна Голикова, первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко, министр просвещения России Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

В пятницу, 29 июля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что дату проведения прямой линии с главой РФ собираются определить не раньше сентября. По его словам, после летнего периода будет объявлена точная дата мероприятия.