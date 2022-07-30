Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин утвердит Морскую доктрину РФ и Корабельный устав ВМФ 31 июля

Араз Салехов
Общество
Путин утвердит Морскую доктрину РФ и Корабельный устав ВМФ 31 июля
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе Главного военно-морского парада подпишет указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава Военно-морского флота России. Об этом в субботу, 30 июля, сообщила пресс-служба Кремля.

— 31 июля 2022 года, в День Военно-морского флота, президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации В. В. Путин примет Главный военно-морской парад, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте, — говорится в сообщении.

Церемония подписания указов состоится в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости, сообщает Telegram-канал «Кремль.Новости».

Накануне российский лидер стал главой наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. В состав наблюдательного совета вошли вице-премьер Татьяна Голикова, первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко, министр просвещения России Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

В пятницу, 29 июля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что дату проведения прямой линии с главой РФ собираются определить не раньше сентября. По его словам, после летнего периода будет объявлена точная дата мероприятия.

ВМФ РФ Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Степан Львов
Степан Львов

Работники выбирают офисы

Григорий Заславский
Григорий Заславский

Главное — трудоспособность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Памяти великого князя Владимира

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оставьте нелепые нападки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бить врага его же оружием это по-нашему

Никита Миронов
Никита Миронов

Максиму Галкину только эмигрантов развлекать

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Амбиции отца порядком надоели

Все мнения
О проекте