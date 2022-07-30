«Солнце возьмет свое»: тридцатиградусная жара вернется в Москву к первым выходным августа

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Первая неделя августа будет сопровождаться плавным повышением температуры: в конце недели москвичей ждет тридцатиградусная жара. При этом ночи в столице будут холодными. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Как отметил эксперт, в Москве намечается возврат к сильной жаре.

— В начале августа с последующей рабочей недели будет планомерное ежедневное повышение температуры. Мы уйдем от той прохлады, которая нас посетила в выходные дни (хотя это, конечно, относительная прохлада, больше замеченная в утренние часы). С понедельника начнется планомерное повышение: если в понедельник будет плюс 26, то к пятнице — плюс 30, — рассказал специалист.

Шувалов подчеркнул, что дождевые тучи обойдут Москву стороной. Все циклоны, ложбины и фронтальные разделы будут тормозить на западе или на юге от Москвы. Дожди могут зацепить Серпухов, но дальше не пойдут, уточнил синоптик.

При этом ночи в начале августа будут холодными, отметил собеседник «ВМ».

— Нас ждет достаточно существенная разница между ночной и дневной температурой: порядка 10–15 градусов. Будет контрастная погода: с утра прохладно, потом солнце возьмет свое, — пояснил эксперт.

Такая погода будет чуть теплее обычной августовской нормы, заметил Шувалов. Июль в этом году оказался лишь на один градус теплее обычного, при этом количество осадков также не было аномально высоким, заключил Шувалов.