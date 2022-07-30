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Стало известно о планах Польши передать Украине восемь самоходных гаубиц Krab

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Стало известно о планах Польши передать Украине восемь самоходных гаубиц Krab
Фото: Pixabay

Польское государство собирается передать украинской армии восемь самоходных гаубиц Krab. Об этом в субботу, 30 июля, сообщает Польское радио.

— Восемь гаубиц Krab из подписанного в июне контракта с Украиной уже готовы к передаче получателю. Завершаются последние формальности, и техника будет доставлена на территорию Украины, — цитирует сообщение РИА Новости.

Накануне власти Северной Македонии отправили на Украину танки третьего поколения Т-72, которые должны были утилизировать. Данное решение приведет к дальнейшему расформированию танкового батальона Северной Македонии, поскольку на следующей неделе в порт Салоников прибудут первые шесть бронеавтомобилей JLTV американского производства.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, могут ли Украина и Польша стать одной страной. Политолог и общественный деятель Сергей Марков напомнил, что на Украине приняли закон, уравнивающий поляков в правах с украинцами. По его словам, это может стать началом полонизации Украины, в результате которой ее западная часть фактически окажется под контролем Варшавы.

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