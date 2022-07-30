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Грузовик опрокинулся в результате ДТП на Северо-Восточной хорде

Анастасия Колоскова
Происшествия
Грузовик опрокинулся в результате ДТП на Северо-Восточной хорде
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, Белокаменное шоссе, 1с1 Карта всех событий

ДТП с участием грузовика произошло на территории района Богородское на востоке Москвы. Об этом в субботу, 30 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Cтолкновение легкового автомобиля и грузовика случилось в районе дома 1, строение 1 по Белокаменному шоссе на Северо-Восточной хорде. В результате удара грузовая машина опрокинулась на проезжую часть. На место аварии прибыли оперативные городские службы.

— Движение осуществляется по одной полосе из трех, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Накануне две машины столкнулись на внутренней стороне Садового кольца, в результате чего одна из них вылетела на тротуар. Инцидент произошел в районе дома 54/2с1 по улице Арбат.

Кроме того, 28 июля ДТП произошло на юго-западе столицы в районе владения 1б на улице Островитянова. Там водитель автомобиля BMW не справился с управлением и врезался в столб. В результате аварии пострадали три человека, двое из них — дети.

Восточный административный округ (ВАО) Северо-Восточная хорда (СВХ) ДТП грузовик Район Богородское
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