Мария Захарова сообщила о выходе клипа на песню с ее текстом на английском языке

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Вышел в свет клип на первую англоязычную песню официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Об этом сообщила сама дипломат в соцсетях.

— Вышел клип на песню June Song с моим текстом. Месяц назад вышла сама песня, а теперь и видео, — написала она в своем Telegram-канале.

Песню исполнила молодая российская певица Люся Чеботина. Режиссером ролика стал Георгий Казаков-Покровский.

По словам официального представителя МИД, образы клипа «подсказывает жизнь».

— Главное их почувствовать и реализовать. Собственно, эта одна из идей — вроде бы набор бытовых клише, которые потом разбиваются непредсказуемой развязкой, — пояснила Захарова РИА Новости.

Она отметила, что сюжет разворачивается на фоне видов Москвы. Мужскую роль в клипе сыграл Вячеслав Фрэш из «Хора Турецкого».

Песня June Song была выпущена в конце июня 2022 года. Объясняя, почему она написана на английском языке, Захарова рассказала, что «эмоции приходят в том виде и в тех словах, в которых приходят, так случилось». Она назвала композицию «личным вкладом в импортозамещение».

В апреле 2020 года в Сети появился клип на песню «На пределе» авторства Захаровой. Композицию исполнили Валерия и Максим Фадеев.

В сентябре этого же года песню на стихи дипломата выпустила певица Любовь Успенская.