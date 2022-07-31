Московские врачи вылечили 2075 человек от коронавируса за сутки
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Московские врачи за минувшие сутки вылечили 2075 пациентов от коронавируса. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».
В общей сложности после прохождения лечения от коронавируса в столице выздоровели более 2 612 079 горожан. За последние 24 часа в столице выявили 3773 новых случаев заражения COVID-19. При этом 13 жителей города скончались от осложнений коронавируса, говорится на портале.
Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов оценил вероятность окончания пандемии коронавируса до конца текущего года. Он отметил, что вирус мутировал и стал более легким, но все же говорить о конце пока рано.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент в ситуации с коронавирусом наблюдается тревожная динамика. По его словам, власти пока не вводят дополнительных ограничений, но обеспокоенным гражданам можно проявить инициативу и самостоятельно соблюдать необходимые меры предосторожности.