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Московские врачи вылечили 2075 человек от коронавируса за сутки

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи вылечили 2075 человек от коронавируса за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 2075 пациентов от коронавируса. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

В общей сложности после прохождения лечения от коронавируса в столице выздоровели более 2 612 079 горожан. За последние 24 часа в столице выявили 3773 новых случаев заражения COVID-19. При этом 13 жителей города скончались от осложнений коронавируса, говорится на портале.

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Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов оценил вероятность окончания пандемии коронавируса до конца текущего года. Он отметил, что вирус мутировал и стал более легким, но все же говорить о конце пока рано.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент в ситуации с коронавирусом наблюдается тревожная динамика. По его словам, власти пока не вводят дополнительных ограничений, но обеспокоенным гражданам можно проявить инициативу и самостоятельно соблюдать необходимые меры предосторожности.

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