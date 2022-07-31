Путин определил основные угрозы национальной безопасности России в Морской доктрине

Фото: Администрация президента РФ

Основные угрозы национальной безопасности России, связанные с Мировым океаном, определены в новой Морской доктрине, подписанной президентом РФ Владимиром Путиным в воскресенье, 31 июля.

— Стратегический курс США на доминирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие международных процессов, в том числе связанные с использованием транспортных коммуникаций и энергетических ресурсов Мирового океана, — отмечается в документе.

Также угрозы включают в себя продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам России и активизацию учений альянса в акваториях морей, прилегающих к территории страны.

Кроме того, в документе перечислены ключевые риски для морской деятельности — существенная зависимость России от морских перевозок и функционирования морских трубопроводных систем, а также несоответствие состояния и состава научно-исследовательского флота современным требованиям и масштабам задач.

Перед этим Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил моряков с Днем ВМФ. Главу государства сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, главком ВМФ Николай Евменов и врио командующего войсками Западного военного округа Владимир Кочетков.