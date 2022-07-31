Онлайн-кинотеатр Музея Победы покажет фильм о герое Первой мировой войны

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

1 августа, в День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, онлайн-кинотеатр Музея Победы покажет документальный фильм «Король неба» о выдающемся русском летчике-герое Иване Смирнове. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

— Жизнь главного героя фильма Ивана Смирнова похожа на сценарий голливудского блокбастера, а стремительно развивающейся карьере пилота могут позавидовать современники. На Западе его называли русским «Летучим голландцем», — цитирует пресс-служба авторов картины.

Будущий летчик родился в простой крестьянской семье. Уже в 19 лет он удостоился Георгиевского креста четвертой степени. Сдав экзамен на летчика в августе 1916 года, Смирнов прибыл на фронт, где сбил двенадцать самолетов, что на тот момент считалось колоссальной цифрой.

Однако мировую известность он приобрел как гражданский пилот. Будучи противником революции 1917 года, Иван Васильевич отправился на Запад, где прожил вторую половину жизни.

В 1933 году русский ас пролетел на модели «Фоккер» 18 тысяч километров из Амстердама через Францию, Грецию, Персию, Индию и Сиам в Джакарту. Это стало мировым рекордом. Длительность полета составила 73 часа 34 минуты.

Фильм «Король неба» выпустила телерадиокомпания «Русский мир». Участие в его создании принимали национальный авиационный тематический парк «Авиадром», авиакомпания KLM и Владимиро-Суздальский музей-заповедник.

31 июля Музей Победы пригласил горожан на военно-морскую площадку, где будут представлены рубки подлодок, корабли и катера, артиллерийские установки береговой обороны.