Спасатели вытащили из воды тонувшего мужчину на Терлецких прудах

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Восточный Терлецкий пруд Карта всех событий

Спасатели поисково-спасательной станции «Терлецкая» вытащили из воды тонувшего мужчину на восточном Терлецком пруду. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Во время патрулирования спасатели заметили тонувшего человека. В 25 метрах от берега его подняли из толщи воды.

После этого мужчину доставили на поисково-спасательную станцию и оказали ему первую помощь. Однако от госпитализации он отказался. После профилактической беседы о недопустимости купания в запрещенном месте пострадавшего отпустили домой под присмотром старшего брата, говорится в Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы».

В период с 22 по 28 июля на столичных водоемах спасли 13 человек. Отмечается, что за неделю специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах провели свыше 13,8 тысячи профилактических мероприятий и более 8,8 тысячи профилактических бесед с отдыхающими.