Вильфанд заявил, что купальный сезон в Московском регионе завершится позже обычного

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В Москве и Подмосковье купальный сезон продолжится в течение текущей недели, несмотря на примету, связанную с Ильиным днем. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Неделя теплая, температура воды будет комфортной. Примета об Ильином дне не повлияет на сроки завершения купального сезона, можно говорить с уверенностью, — отметил синоптик.

С православным праздником Днем Ильи Пророка, который отмечается 2 августа, связан ряд народных примет. Среди них поверье о том, что с наступлением этого дня завершаются лето и купальный сезон, так как в водоемах снижается температура воды.

Синоптик отметил, что традиционно купальный сезон в Московском регионе завершается примерно 10 августа, однако иногда бывают исключения, в том числе и в этом году.

Он объяснил, что на продолжительность купального сезона оказывает влияние ночная температура. Так, вода становится значительно холоднее, когда температура воздуха по ночам опускается до отметки 7–8 градусов, передает ТАСС.

В предстоящий понедельник, 1 августа, в Москве сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Синоптики назвали погоду комфортной из-за невысокой влажности, повышенного содержания кислорода в воздухе утром и невысокого ультрафиолетового индекса.