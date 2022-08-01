Музей Победы сохранил письма времен Первой мировой войны

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Фронтовые письма Первой мировой войны сохранились в фондах Музея Победы. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

Эти экспонаты были случайно обнаружены в книге из библиотеки Фабрики имени Ногина в столице.

Позже письма в музей на вечное хранение передала председатель окружного совета Московской федерации профсоюзов по ЗАО Москвы Наталья Анатольевна Кондрушина.

Все переданные письма датируются 1914–1915 годами. Они были написаны Евгением Милановским. На момент начала войны ему было 22 года. Милановский пошел добровольцем в Дворянский отряд Красного Креста.

Письма, в которых Евгений описывал фронтовой быт, были адресованы его матери, подытожили в музее.

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Около пяти тысяч человек посетили Музей Победы в День Военно-морского флота (ВМФ). 31 июля здесь была подготовлена праздничная программа, а гости в бескозырках и тельняшках могли посетить учреждение бесплатно — таких посетителей оказалось порядка 500, сообщили в администрации музея.

На территории Военно-морской локации филиала Музея Победы — музея «Г.О.Р.А.» детей ожидали художественные мастер-классы и мини-фестиваль рисунков на асфальте. Также был организован турнир по «Морскому бою».