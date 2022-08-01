Москвичей старшего поколения пригласили бесплатно освоить новую профессию

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Жители города старшего поколения могут освоить новую современную профессию и остаться востребованными на рынке труда. Пройти бесплатные курсы им предлагает центр «Профессионал». Об этом сообщил руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак.

— Специалисты старшего поколения зачастую намного лучше ориентируются в своей профессиональной области, чем молодежь, но на сегодняшний день они не всегда могут применить знания на практике из-за отсутствия цифровых навыков. Благодаря широким возможностям профессионального развития москвичи в любом возрасте могут уверенно чувствовать себя на рынке труда, конкурировать с юными кандидатами за лучшие вакансии и делиться опытом, — отметил он.

Центр «Профессионал» не только помогает горожанам освоить новые навыки, но и подобрать место работы. Более 1,5 тысячи москвичей уже прошли здесь обучение с начала запуска программы.

На программу поддержки могут рассчитывать люди старше 50 лет, которые еще не достигли пенсионного возраста, а также работающие пенсионеры. Для этого необязательно иметь московскую прописку, достаточно являться сотрудником столичной компании.

Центр предлагает более 60 курсов по востребованным профессиям. При этом горожане чаще всего останавливают выбор на программах по цифровым компетенциям, охране труда, «1С: бухгалтерии», управлению закупками, ремонту и обслуживанию электрооборудования, передает официальный сайт мэра Москвы.

В период с января по июнь текущего года в столице выросло количество самозанятых на 185 тысяч человек.