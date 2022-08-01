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В Госдуме предложили расширить зону бесплатных парковок рядом с поликлиниками

Александр Афонин
Общество
В Госдуме предложили расширить зону бесплатных парковок рядом с поликлиниками
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Государственную думу поступило предложение об увеличении числа бесплатных парковочных мест вблизи поликлиник, больниц, стационаров и фельдшерских пунктов. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов в понедельник, 1 августа.

— Время бесплатной парковки могло бы составлять два–три часа с расчетом, что за этот отрезок пациент мог бы успеть пройти необходимые процедуры и спокойно покинуть парковку без потерь для своего бюджета, — сказал он.

Депутат отметил, что зачастую граждане сталкиваются со сложностями, вызванными платными парковками. По его словам, посещение даже рядовой процедуры может стоить серьезной суммы. А для пенсионеров и инвалидов оплата парковки сильно отразится на расходах, передает RT.

Накануне в Госдуме перечислили законы, вступающие в силу в августе. Так, в последнем месяце лета заработают поправки к закону об оружии, а также увеличатся пенсии работающих пенсионеров. Кроме того, с помощью портала госуслуг горожане смогут встать на учет в качестве самозанятого.

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