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Эндокринолог Поляков рассказал, какие грибы могут способствовать профилактике рака

Иссалина Аюпова

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Эндокринолог Поляков рассказал, какие грибы могут способствовать профилактике рака
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Существует разновидность грибов, которые обладают онкопротекторным эффектом. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач — эндокринолог-диетолог Антон Поляков.

По словам специалиста, среди грибов, которые обладают возможностью профилактики онкологических заболеваний, выделяются шиитаки, мейтаки, линчжи и рейши. Это те грибы, которые могут положительно повлиять на течение болезни.

— Только китайские грибы обладают противоонкологическими свойствами из-за наличия в них бета-глюканов (природных иммуностимуляторов). По своей сути они являются сложными сахарами волокнистого типа, которые содержатся в грибах, овсяных отрубях, клетчатке, дрожжах, — отметил врач.

Также Поляков добавил, что употребление большого количества продуктов, которые богаты бета-глюканами, способствует созданию микропор в онкоклетках, благодаря чему иммунной системе легче их уничтожить.

Кроме того, эндокринолог рассказал, что бета-глюканы, которые содержатся в этих грибах, могут стимулировать определенные иммунные клетки (макрофаги).

— В организме человека на миллион обычных клеток приходится 1–2 мутантные, которые могут стать онкоклетками. Задача иммунной системы заключается в том, чтобы этот процесс предотвратить, — прокомментировал специалист.

Помимо прочего, по мнению эндокринолога, бета-глюканы являются иммуномодуляторами, а они в свою очередь работают против вирусов (герпес четвертого типа), которые могут провоцировать онкологию. Противовирусный эффект в данном случае выступает как профилактика онкологических заболеваний.

Врач добавил, что оптимальным количеством в сутки является 1–2 грамма концентрата этого вида грибов. Терапевтическая дозировка колеблется на уровне 5–6 граммов — в зависимости от стадии заболевания.

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