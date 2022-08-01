Эксперт рассказал, как мошенники могут узнать остаток на банковском счете

Фото: Depositphotos

Мошенники научились узнавать остаток средств на счету россиян с помощью кодового слова, которое клиент придумывает для идентификации в банке по телефону. Об этом рассказал глава аналитического центра компании Zecurion, специализирующейся на информационной безопасности, Владимир Ульянов.

По его словам, мошенники с помощью номера карты и кодового слова могут узнать секретную информацию о клиенте банка.

— Просто так сотрудник банка никому не назовет остаток по счету, а если назвать кодовое слово, то более вероятно, что эту информацию предоставят без лишних вопросов, — пояснил Ульянов.

Он также посоветовал обращаться напрямую в банк, если кодовое слово было рассекречено злоумышленниками, передает радио Sputnik.

До этого «Яндекс» выявил мошенническую схему с применением голосового помощника «Алиса». Выяснилось, что злоумышленники имитируют голос «умной» колонки, чтобы получить доступ к персональным данным клиентов. Люди получают звонки с неизвестных номеров и при ответе слышат голос, похожий на оригинальный. Затем аферисты предлагают жертвам поучаствовать в нелегальных схемах, рекламируя «новый способ быстро заработать на бирже».