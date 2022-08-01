Эксперт объяснила, как правильно хранить продукты

Фото: Depositphotos

Старший менеджер сервиса экспресс-доставки одного из супермаркетов Юлия Лемешева рассказала, как правильно хранить сезонные овощи и фрукты, чтобы сохранить их полезные свойства.

По ее словам, ягоды в теплое время года сохраняют вкус и полезные качества в полном объеме лишь первые трое суток со дня сбора. Наиболее капризные в этом отношении клубника, черника, малина, смородина. Их необходимо хранить в той таре, в которой их доставили.

Эксперт порекомендовала не отрывать черенки у черешни и вишни, чтобы продлить их свежесть.

— Основное правило для всех овощей — хранить их отдельно от фруктов и ягод. Некоторые фрукты выделяют этилен, что позволяет им дозревать после сбора, он пагубно влияет на овощи, лежащие рядом, — объяснила Лемешева.

Она отметила, что овощи не нужно мыть перед тем, как положить в холодильник, иначе они быстрее испортятся.

Кабачки, цукини и тыкву следует хранить в холодильнике или другом темном и прохладном месте, а картофелю требуются особые условия. В холодильнике его можно сохранить, сложив клубни в бумажный пакет и разместив его в ящике для овощей. Эксперт уточнила, что картофель нельзя держать рядом с луком и чесноком.

Свежую зелень перед хранением лучше помыть, чтобы бактерии не проникли внутрь стеблей. Ее лучше разместить на нижней полке или в отдельном отсеке холодильника. Продлить срок хранения зелени позволит мокрое полотенце или влажные тканевые салфетки, в которые ее нужно обернуть, пишет «Прайм».

Ученые ранее назвали пять продуктов, которые едят рекордсмены-долгожители.