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«Развод неизбежен»: нумеролог предрек семье Пугачевой и Галкина непростые времена

Анастасия Колоскова
Общество
«Развод неизбежен»: нумеролог предрек семье Пугачевой и Галкина непростые времена
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В ближайшем будущем певицу Аллу Пугачеву и ее супруга юмориста Максима Галкина ждут нелегкие испытания. Об этом рассказал нумеролог Владимир Кузнецов.

Так, по его словам, в этом году у семьи наблюдается спад по всем фронтам.

— Вот почему можно предположить, что звездам нужно срочно улучшать свой бизнес-проект, — отметил эксперт.

Он добавил, что и Пугачева и Галкин являются сильными самодостаточными личностями. Несмотря на это, в их отношениях главную роль играет супруг.

— Он имеет высокую самооценку, отличается амбициозностью и предприимчивостью. Начиная с июня у Галкина наблюдается энергетический подъем, который может привнести в его жизнь много положительных и значимых моментов, — пояснил нумеролог.

При этом Примадонне, продолжил он, в этом году недостает удачи, о чем говорит «отсутствие восьмерки».

Кузнецов пояснил, что у артистки сейчас не самое лучшее время, которое будет длиться до ее ближайшего дня рождения, а также некоторое время после. У нее наблюдается заметный энергетический спад.

— Именно поэтому ситуация с предстоящим разводом выглядит в настоящий момент вполне реалистично. Избежать распада, конечно, можно, но обоим супругам придется приложить все усилия, — заключил специалист.

Он пояснил, что трудностям вряд ли удастся сплотить чету, так как пара заряжается от зрителей, светских мероприятий и концертов. По мнению нумеролога, если ситуация в ближайшем будущем не нормализуется, «в семье Галкина и Пугачевой наступят сложные времена, и тогда развод неизбежен», пишет StarHit.

26 июля сообщалось, что Максим Галкин и Алла Пугачева продают свой замок за 700 миллионов рублей и уезжают в США. Политолог Евгений Зайцев отметил, что переезд в Америку пара собирается завершить до начала зимы.

Шоу-бизнес Максим Галкин Алла Пугачева Семья Пугачевой и Галкина
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