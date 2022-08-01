Эксперт предупредила об опасности оплаты интернет-покупок картой

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В России наблюдается увеличение популярности оплаты покупок банковской картой. Операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева в понедельник, 1 августа, рассказала, когда лучше пользоваться наличным расчетом.

Эксперт отметила, что картой не стоит оплачивать товары в сомнительных интернет-магазинах. По ее словам, наибольшее подозрение вызывают недавно открывшиеся порталы и большое количество негативных отзывов о ресурсе.

— Уж точно не стоит вводить данные карты на подозрительных сайтах. Если у сайта нет протокола HTTP, значит информация передается не в зашифрованном виде, вводить на таком сайте данные банковской карты опасно, — сказала Артемьева.

Кроме того, стоит воздержаться от использования карты в поездах за границу. Ситуация возникла недавно. Это связано с ограничением российских платежных систем в ряде стран. Оплата может не пройти, что вызовет определенные трудности, передает «Прайм».

До этого эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как не стать жертвой злоумышленников. По их словам, на данный момент набирает популярность новая схема мошенничества со звонками из якобы банков и полиции.