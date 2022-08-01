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Прием заявок на детский творческий конкурс «Про мой район» стартовал в Москве

Анастасия Колоскова
Город
Прием заявок на детский творческий конкурс «Про мой район» стартовал в Москве
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Дети и подростки от 8 до 15 лет смогут принять участие в творческом конкурсе «Про мой район», который будет проходить с 1 августа по 16 октября 2022 года в Москве. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Ребятам предлагается ознакомиться с удивительной историей столичных районов и найти в ней интересные факты.

Творческие задания будут приниматься в пяти номинациях: «Комикс», «Фото и рассказ», «Маршрут», «Видеоролик» и «Кроссворд».

В каждой из них будут определены победитель и призеры, которые получат памятные дипломы и ценные призы.

Желающие подготовиться к конкурсу могут принять участие в бесплатных образовательных мероприятиях от партнеров. Так, в интерактивной студии «Фанерон. Город мечты» ребят обучат мастерству рисования комиксов. А экскурсоводы проекта «Гуляем по Москве» проведут в августе 40 познавательных экскурсий по удаленным районам города.

Победителей и призеров конкурса определят 15 ноября. А 1 декабря состоится их награждение.

Также стало известно о начале творческого фестиваля проекта «Московское долголетие», в рамках которого желающие поучаствуют в конкурсах по четырем направлениям. В частности, москвичи старшего поколения проявят себя в таких направлениях, как «Вокал», «Танцы», «Мастерская художников» и «Мастерская дизайнеров».

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