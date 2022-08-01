Движение транспорта временно ограничат на двух улицах в Москве
Схема движения транспорта временно изменится на двух столичных улицах в ЗАО и ВАО столицы в связи с проведением строительных работ. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Так, с 1 по 16 августа движение будет ограничено в районе дома 20 на Гродненской улице в Можайском районе, а с 17 августа по 1 сентября — в районе дома 18.
Также, со 2 августа до 30 сентября будет изменена схема движения в проезде Энтузиастов на участках от дома 19а до дома 19, строения 53, а также от дома 19а до Дангауэровского путепровода. А с 1 октября до 30 ноября ограничения будут введены на участке от Дангауэровского путепровода до дома 28 на шоссе Энтузиастов.
Столичных водителей просят заранее планировать маршрут, передает официальный сайт мэра Москвы.
До этого сообщалось, что движение транспорта в центре Москвы перекроют 2 августа в связи с проведением праздника «Ильин День на улице Ильинке». С 06:00 до 13:00 будет перекрыт участок улицы Ильинки, с 06:00 до 16:00 — площадь Васильевский Спуск.