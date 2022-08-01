Движение транспорта временно ограничат на двух улицах в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Гродненская улица, 20 Карта всех событий

Схема движения транспорта временно изменится на двух столичных улицах в ЗАО и ВАО столицы в связи с проведением строительных работ. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, с 1 по 16 августа движение будет ограничено в районе дома 20 на Гродненской улице в Можайском районе, а с 17 августа по 1 сентября — в районе дома 18.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Также, со 2 августа до 30 сентября будет изменена схема движения в проезде Энтузиастов на участках от дома 19а до дома 19, строения 53, а также от дома 19а до Дангауэровского путепровода. А с 1 октября до 30 ноября ограничения будут введены на участке от Дангауэровского путепровода до дома 28 на шоссе Энтузиастов.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Столичных водителей просят заранее планировать маршрут, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что движение транспорта в центре Москвы перекроют 2 августа в связи с проведением праздника «Ильин День на улице Ильинке». С 06:00 до 13:00 будет перекрыт участок улицы Ильинки, с 06:00 до 16:00 — площадь Васильевский Спуск.