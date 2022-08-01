Синоптик сообщил о приближении к Петербургу циклона «Фрида»

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Циклон «Фрида», который накануне прошел через Калининград, стремится добраться до Петербурга. Об этом предупредил главный синоптик города Александр Колесов.

Стихия пройдет через Финский залив в ночь на 2 августа. Циклон станет причиной сильных осадков в виде дождя. Также ожидается усиление ветер западного направления.

При этом Колесов отметил, что с середины недели погода все-таки наладится. В городе будет сухо, а в дневные часы воздух прогреется до плюс 23–28 градусов, передает издание «Невские новости».

В первый день августа петербуржцев ожидает прохладная погода. Показатели температуры воздуха в городе будут колебаться в пределах от 21 до 23 градусов. Возможны кратковременные осадки в виде дождей, передает ФАН.

В центре погоды «Фобос» сообщили, что в середине этой недели в Центральную Россию вернется 30-градусная жара. С наступлением августа температура воздуха с каждым днем начнет повышаться.