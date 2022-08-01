Сезон продаж дынь и арбузов стартует в Подмосковье

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С 1 августа в Подмосковье стартует официальная продажа арбузов и дынь. Будет работать свыше 500 развалов по продаже бахчевых. Официальные места для продажи дынь и арбузов будут работать до 1 ноября.

В этом году число официальных точек продажи арбузов и дынь выросло на пять процентов по сравнению с прошлым годом. Больше всего их будет в Одинцовском округе, Балашихе, Люберцах и Серпухове. Дыни и арбузы также можно приобрести на ярмарках и универсальных рынках.

Власти региона советуют покупать арбузы и дыни в официальных точках — здесь гарантированно можно приобрести качественную продукцию, сообщает РИАМО.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать спелый арбуз. При выборе ягоды следует обратить внимание на целостность кожуры и наличие светлого пятна на боку.