Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сезон продаж дынь и арбузов стартует в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Сезон продаж дынь и арбузов стартует в Подмосковье
Фото: Pexels

С 1 августа в Подмосковье стартует официальная продажа арбузов и дынь. Будет работать свыше 500 развалов по продаже бахчевых. Официальные места для продажи дынь и арбузов будут работать до 1 ноября.

В этом году число официальных точек продажи арбузов и дынь выросло на пять процентов по сравнению с прошлым годом. Больше всего их будет в Одинцовском округе, Балашихе, Люберцах и Серпухове. Дыни и арбузы также можно приобрести на ярмарках и универсальных рынках.

Власти региона советуют покупать арбузы и дыни в официальных точках — здесь гарантированно можно приобрести качественную продукцию, сообщает РИАМО.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать спелый арбуз. При выборе ягоды следует обратить внимание на целостность кожуры и наличие светлого пятна на боку.

Подмосковье Арбузы Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Степан Львов
Степан Львов

Работники выбирают офисы

Григорий Заславский
Григорий Заславский

Главное — трудоспособность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Памяти великого князя Владимира

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оставьте нелепые нападки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бить врага его же оружием это по-нашему

Никита Миронов
Никита Миронов

Максиму Галкину только эмигрантов развлекать

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Амбиции отца порядком надоели

Все мнения
О проекте