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Эксперт составила нумерологический прогноз на август

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт составила нумерологический прогноз на август
Фото: Pixabay

Психолог и нумеролог Эндже Гарифуллина дала нумерологический прогноз на август. По ее словам, в этом месяце преобладает вибрация цифры «5».

Вибрация «5» указывает на перемены, смену города, развлечения, встречи.​ Стоит прислушаться к своим желаниям, есть шанс изменить жизнь к лучшему.

— Если вы​ давно мечтали сменить работу или направление деятельности, то​ август прекрасно подходит для этого. Также, это классный месяц для путешествий. Вы можете пробовать что-то новое, искать варианты. Это интересное время, если правильно его использовать, — отметила она в комментарии argumenti.ru.

При этом в августе будьте аккуратнее с новыми знакомствами, потому что персональный месяц с 5 считается авантюрным, мошенническим.

Астропсихолог Тиана Атлас составила любовный гороскоп для всех знаков зодиака на август.

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