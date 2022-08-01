Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Июль 2022 года стал одним из самых теплых за последние 70 лет в Москве. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.

— Средняя температура в Москве в июле превышала климатическую норму на один градус. Если сравнивать июль 2022 года с предшествующими, он занимает 15-е место (с 1949 года), — рассказала она.

По словам синоптика, самая высокая температура была зафиксирована 11 июля — плюс 32,8 градуса. Всего в прошлом месяце температура 30 градусов и выше, по данным станции ВДНХ, фиксировалась четыре дня. Однако ниже 20 градусов температура не опустилась ни разу, передает слова Макаровой агентство городских новостей «Москва».

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что аномально жаркая погода 2010 года может повториться в Москве в ближайшие десять лет. По его словам, аномальная жара настигла не только Россию, но и ряд европейских стран.

На текущей неделе в Москву вернется жаркая погода. Уточняется, что во вторник, 2 августа, температура в городе поднимется до 25–27 градусов, а в четверг станет еще жарче — до 30 градусов выше нуля.